ಮೈಸೂರು: ‘ಗ್ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಆಶ್ರಮ’

‘ದಿವ್ಯತ್ರಯ’ರ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ನೀಡಿದ ಮಠ: ಎಚ್‌.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ ಬಣ್ಣನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:46 IST
Last Updated : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:46 IST
‘ಶತಮಾನ ಸೌರಭ’ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಅಮೃತಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಆತ್ಮವಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಕ್ತಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂದ ಎಚ್‌.ಸಿ.ಕಿಶೋರ್ ಚಂದ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು  
ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಭಕ್ತರು 
Mysuru

