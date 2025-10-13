ಸೋಮವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರು: ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಸದಸ್ಯರ ಪಥಸಂಚಲನ

1,200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಭಾಗಿ l ಸಂಘದಿಂದ ವರ್ಷವಿಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:23 IST
Last Updated : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:23 IST
ಮೈಸೂರಿನ ಗೋಕುಲಂನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಪಥ ಸಂಚಲನ ನಡೆಯಿತು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ 

MysoreRSS

