ಉಪ್ಪಾರರು ಸಂಘಟಿತರಾಗಲಿ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:33 IST
Last Updated : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:33 IST
ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಜ್ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮನವಿಗೆ  ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವನಾಗಿ ಕ್ರಮವಹಿಸುವೆ
ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್‌, ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಸಚಿವ
ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 23 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 21ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಡತನ ಅಸಮಾನತೆ ನಿವಾರಣೆಗಿರುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
MysoreUppara community

