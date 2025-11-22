ಶನಿವಾರ, 22 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ: ‘ವೋಟು ಕೊಟ್ಟ ಮತದಾರನಿಗೆ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷ ಸರಿಯೇ’

ಜೆಡಿಎಸ್‌ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾ.ರಾ.ಮಹೇಶ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:47 IST
Last Updated : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:47 IST
Mysuru

