ಗುರುವಾರ, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ರಾಯಚೂರು | ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಲು ಆಗ್ರಹ: ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:03 IST
Last Updated : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:03 IST
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಶೇ11ರಷ್ಟು ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವುದು ರೈತ ವಿರೋಧಿ  ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ.
-ಬಿ.ಭಗವಾನ್ ರೆಡ್ಡಿ ರೈತ ಮುಖಂಡ
