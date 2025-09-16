ರಾಯಚೂರು | ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹುಳು ಪತ್ತೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ರೋಗ ಭೀತಿ

<p><strong>ಕವಿತಾಳ:</strong> ಸಮೀಪದ ಹಿರೇದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆರೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ಹುಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಬಳಕೆಗೆ ಹಾಗೂ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಈ ನೀರನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು, ರೋಗ ಹರಡುವ ಭೀತಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಉದ್ದನೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹುಳುಗಳಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಹುಳುಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿವೆ ಜರಡಿ ಹಿಡಿದು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಹುಳು ಜರಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಊರಲ್ಲಿ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಈ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿಯುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ನಿರುಪಾದಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈಚೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹುಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಹಲವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಮೈ, ಕೈ ನೋವು , ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆತಂಕ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಗೋಸಿ ಈರಪ್ಪ, ಎಸ್. ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ, ಎಂ. ಮಾಳಿಂಗರಾಯ, ಜೆ. ನಿರೂಪಾದಿ, ನಂದೀಶ, ಕೆ. ಸುರೇಶ, ಜಿ. ಬಸವರಾಜ, ಡಿ.ಜೆ.ಬಸವ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈಚೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೆರೆಗೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನೀರಲ್ಲಿ ಹುಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು.</blockquote><span class="attribution">ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಿಡಿಒ ಹಿರೇದಿನ್ನಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>