101 ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ: ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ: ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:17 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:17 IST
ಕವಿತಾಳದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಒಳ ಮೀಸಲು ಹೋರಾಟಗಾರರ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಗಣ್ಯರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು
