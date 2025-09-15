ಸೋಮವಾರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ಅಂಗನವಾಡಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹುಳು!

ಅಮರೇಶ ನಾಯಕ
Published : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:06 IST
Last Updated : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:06 IST
ಗೌಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ‌ ಮುಂದಾಗಲಿ
ದುರುಗಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಸ್ಧ
RaichurAnganavadi

