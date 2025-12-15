ಸೋಮವಾರ, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ದರ: ₹4ರಿಂದ ₹9ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ!

ಹೊಸಪೇಟೆ, ಕೊಪ್ಪಳದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ರಾಯಚೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ
ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಸಾನಿ
Published : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:17 IST
Last Updated : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:17 IST
ರಾಯಚೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿ
 ಮೊಟ್ಟೆಗಳು
