ಶುಚಿತ್ವ ಕಾಪಾಡದ ಹೋಟೆಲ್‌ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ದಂಡ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ

20 ಹೋಟೆಲ್‌, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌, ಬಾರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಾಳಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:34 IST
Last Updated : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:34 IST
ಹೋಟೆಲ್‌ ರೆಸ್ಟೋರಂಟ್‌ಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶುಚಿತ್ವ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಲಿದೆ
ಗಜಾನನ ಬಾಳೆ ರಾಯಚೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ
