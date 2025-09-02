ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictraichur
ADVERTISEMENT

ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ಹುಳು ಹತ್ತಿದ, ಜೇಡುಗಟ್ಟಿದ ಅಕ್ಕಿ ವಿತರಣೆ

ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಗ್ರಹ
ಅಮರೇಶ ನಾಯಕ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:34 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:34 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹುಳ ಹತ್ತಿದ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸದಂತೆ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ
ಅಬ್ದಲ್ ರೋಹುಪ್ ಆಹಾರ ನೀರಿಕ್ಷಕ ಲಿಂಗಸುಗೂರು
ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಹುಳ ಹತ್ತಿದ ಜೇಡುಗಟ್ಟಿದ ಪಡಿತರವನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲಿ‌
ನಾಗರಾಜ ಆನ್ವರಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
RaichurRation cardRation

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT