VIDEO | ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌: ಭಾರತೀಯ ವನಿತೆಯರ ಜಯದ ಓಟದ ರೋಚಕ ಕ್ಷಣಗಳಿವು

<p>ಮುಂಬೈ: ಭಾರತ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡ 52 ರನ್ಗಳ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ, ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ರೋಚಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು.</p><p>ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟಗಳ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ಹೀಗಿದೆ...</p>.<blockquote>ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಹೈಲೈಟ್ಸ್</blockquote>.<blockquote>ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಓಡಿ ಪಡೆದ ಕ್ಯಾಚ್</blockquote>.PHOTOS | ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ನಾರಿಯರು: ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ ಸಂಭ್ರಮ.ICC Women's WC: ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಕಿರೀಟ.<blockquote>ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಆಲ್ಔಟ್ ಆದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉರುಳಿದ ಕ್ಷಣ</blockquote>.ICC Women's WC: ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕೋಚ್ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕೌರ್: ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ.ODI WC: ವಿಶ್ವ ವಿಜಯಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ BCCIನಿಂದ ₹51 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ.<blockquote>ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ 87 ರನ್ ಹಾಗೂ 36 ರನ್ ನೀಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಬಿರುಸಿನ ಆಟದ ಮನಮೋಹಕ ಕ್ಷಣಗಳು</blockquote>.ICC Women's WC: ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ದಾಖಲೆಗಳಿವು...1973–2025: ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಪಯಣ ಹೀಗಿತ್ತು.<blockquote>ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವನ್ನು 246 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ಔಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ 39 ರನ್ ನೀಡಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಆಟದ ಅದ್ಭುತ ರೋಚಕ ಕ್ಷಣಗಳು</blockquote>.ICC Women's WC: ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೀಯ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ.Womens WC | ಜೆಮಿಮಾ ಮಾನಸಿಕ ದೃಢತೆ ಅನುಕರಣೀಯ: ಆಸೀಸ್ ನಾಯಕಿ ಹೀಲಿ.