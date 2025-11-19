ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆ: ಲೇಖಕ ಮಳವಳ್ಳಿ ವಿ. ಕೃಷ್ಣ

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ಮಳವಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಭಿಮತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:35 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:35 IST
ಒಂದೇ ಕಡೆ ವಾಸವಿದ್ದರೂ ಕೆಳವರ್ಗದವರು ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರೆಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಳವರ್ಗದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೇಳಿ ಕುಡಿಯಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾಂಸ್ಕತಿಕ ದಿವಾಳಿತನ
ಮಳವಳ್ಳಿ ವಿ. ಕೃಷ್ಣ ಲೇಖಕ
Ramanagara

