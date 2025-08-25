ಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
Clay Ganesh Idols | ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣಪತಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ

ವಿವಿಧ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ವಿನಾಯಕ
ಸುಧೀಂದ್ರ ಸಿ.ಕೆ
Published : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:35 IST
Last Updated : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:35 IST
12 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ
12 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ
ಚಿಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕಲಾವಿದೆ
ಚಿಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕಲಾವಿದೆ
ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಹೋಲುವ ಗಣಪ
ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಹೋಲುವ ಗಣಪ
RamanagaraGanesha Festival

