ಮಂಗಳವಾರ, 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictramanagara
ADVERTISEMENT

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಎದುರು ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:16 IST
Last Updated : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:16 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Ramanagaraprotest
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT