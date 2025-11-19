ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ನಡಿಗೆ

<p><strong>ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ</strong>: ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ಪಾರಂಪರಿಕ ನಡಿಗೆ (ಹೆರಿಟೇಜ್ ವಾಕ್) ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಿಕ್ಕಮಳೂರಿನ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅರ್ಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಲ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಪಾರ್ವತಿ ಕೈಲಾಸೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಯಾಲಕ್ಕಿಗೌಡರ ತೋಟದ ಧನ್ವಂತರಿ ಗಣಪತಿ, ಹತ್ತಾರು ಲಿಂಗಗಳು, ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಕಣ್ವ ನದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು.<br><br>ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸದ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ರೋಟರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.<br><br> ಆಧುನಿಕತೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಂತೆಲ್ಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನೆಲೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅಭಿಮಾನ ಹಾಗೂ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದದ ಸಂಗತಿ. ಯುವಜನರು ಇತಿಹಾಸದ ಕುರುಹುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ಅಳಿದುಳಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ದಿನಗಳು ದೂರವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.<br><br>ಬಹುತೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ತಲುಪುತ್ತಿವೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ನೆನಪಿಸುವ ಅಮೂಲ್ಶವಾದ ಶಾಸನಗಳು, ವೀರಗಲ್ಲು, ಮಹಾಸತಿ ಕಲ್ಲು, ವಿಶೇಷ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಮಂಟಪಗಳು, ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಪುಷ್ಕರಣಿ, ಕೊಳಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಇವು ತಾತ್ಸಾರದಿಂದ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗುತ್ತಿವೆ. ಯುವ ಜನಾಂಗ ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ರೋಟರಿ ಸದಸ್ಯ ಡಾ. ವಿಜಯ್ ರಾಂಪುರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್, ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವಿ. ಹಳ್ಳಿ ದಿನೇಶ್, ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಿ.ಜಿ. ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಶಿವರಾಜು, ಚಿಕ್ಕಮಳೂರು ಕಿರಣ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಅರುಣ್, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ವೈದ್ಯೇಗೌಡ, ಪಿ. ಸಮೃದ್ಧ್, ಪಿ. ಸಂಪನ್ನ, ಕೆ. ಗೋಕುಲ್, ಆರ್. ರೋಹಿತ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>