ಕಾವೇರಿ 2.0, 3.0 ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ಪತ್ರ ಬರಹಗಾರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಾಶ ಆರೋಪ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p><strong>ಕನಕಪುರ:</strong> ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪತ್ರ ಬರಹಗಾರರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರಹಗಾರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p><p>ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್.ಮುರಳಿಧರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಗೋಪಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸದಾಗಿ ತರಲು ಹೊರಟಿರುವ ಕಾವೇರಿ 2.0 ಮತ್ತು 3.0 ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ಪತ್ರ ಬರಹಗಾರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಾಶವಾಗಲಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಲಿವೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p><p>'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 18 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪತ್ರ ಬರಹಗಾರರಿದ್ದು, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಜನರು ಇದನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p><p>'ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆಯ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡದಿದ್ದರು ಇರುವವರನ್ನು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p><p>'ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಪತ್ರ ಬರಹಗಾರರು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಲೊ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸದೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p><p>ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪತ್ರ ಬರಹಗಾರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮನವಿಯನ್ನು ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ಅನಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>