ಸೋಮವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕನಕಪುರ: ಎಲ್ಲಾ ಇದ್ದೂ, ಇಲ್ಲದಂತಾದ ವಸತಿ ನಿಲಯ

ಕನಕಪುರದ ಕಸ್ತೂರಬಾ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ
ಬರಡನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
Published : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:18 IST
Last Updated : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:18 IST
ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ತುಂಬಿರುವುದು

ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿರುವುದು

ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ವಸತಿ ನಿಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತ ಗೊಳಿಸದ ಮೇಲೆ ಬೆಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಳಾಗಿರುವುದು

ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಕಸ, ಬಾಟಲ್ ಬಿದ್ದಿರುವುದು

Ramanagara

