ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಕೊರತೆ: ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ನೀರೇ ಗತಿ!

ಸುಧೀಂದ್ರ ಸಿ.ಕೆ.
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 5:54 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 5:54 IST
 ಬೋರ್ ವೆಲ್‌ಗೆ ಪಂಪ್‌ ಮೋಟರ್ ಬಿಡದಿರುವುದು   
ಎಚ್.ಸಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
ಹೊಸ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅವಶ್ಯ ಇದ್ದರೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೊರೆಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
ಎಚ್.ಸಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಾಸಕ
ಇಲಾಖೆ ಸಿಇಒ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಾಸಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಗಂಗಾ ನಾಯಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ
