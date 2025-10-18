ಶನಿವಾರ, 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಬಡಾಮಕಾನ್‌ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೋಟು ಎರಚಿ ಸನ್ಮಾನ!

ಪಿಎಸ್‌ಐಗಳಾದ ಹರೀಶ್‌ ಸಿ.ಎಂ, ದುರ್ಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಎಎಸ್‌ಐ ಫೈರೋಜ್ ಅವರಿಗೆ ಷೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ: ಎಸ್‌ಪಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:40 IST
Last Updated : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:40 IST
