ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲ್ಲಭಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಕಾರಣ: ಡಾ. ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ದಿನ ಸರ್ದಾರ್@150 ಏಕತಾ ನಡಿಗೆಗೆ ಡಾ. ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಚಾಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:32 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:32 IST
ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ–ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾಲೀಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರಲಾಗಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾಗುವುದು
ಡಾ. ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಂಸದ
Ramanagara

