ಶುಕ್ರವಾರ, 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಯಶಸ್ಸು, ಬಿಜೆಪಿಯ ಸೋಲು: ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ

ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 56ರಷ್ಟು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣ – ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 19:04 IST
Last Updated : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 19:04 IST
ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗಣತಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗಿಂತ ಐದು ದಿನ ಮೊದಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಶುಕ್ರವಾರ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು
Shivamogga

