ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
shivamogga
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಪೋಕ್ಸೊ ಕಾಯ್ದೆ ಅರಿವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ನ್ಯಾ.ಎಂ.ಎಸ್. ಸಂತೋಷ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:46 IST
Last Updated : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:46 IST
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಆಯ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸವು ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ನರಕ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೋಕ್ಸೊ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು
ನ್ಯಾ.ಎಂ.ಎಸ್. ಸಂತೋಷ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ
Shivamoggaprogram

