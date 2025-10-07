ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ತುಮಕೂರು | ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಕಾಣೆ ಪ್ರಕರಣ: 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 682 ಮಕ್ಕಳು ನಾಪತ್ತೆ

44 ಮಕ್ಕಳ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:05 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:05 IST
ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪೊಲೀಸರ ಜತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಆರ್‌.ಜಿ.ಪವಿತ್ರಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ
tumakuru

