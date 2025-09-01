ಹುಳಿಯಾರು: ನ್ಯಾನೋ ಯೂರಿಯಾ ಬಳಸಲು ಸಲಹೆ

<p><strong>ಹುಳಿಯಾರು</strong>: ನ್ಯಾನೋ (ದ್ರವರೂಪದ ಯೂರಿಯಾ) ಬಳಸಿ ರೈತರು ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಹಣ ಉಳಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸಿ.ಬಿ.ಸುರೇಶ್ಬಾಬು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಗೆ ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾನೋ ಯುರಿಯಾ ಸಿಂಪಡಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಐದಾರು ರೈತರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಹದಿನೈದಿಪ್ಪತ್ತು ಎಕರೆ ಬೆಳೆಗೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಅರ್ಧ ಲೀ. ನ್ಯಾನೋ ಗೊಬ್ಬರ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಘನ ರೂಪದ ಯೂರಿಯಾಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕಾಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್.ಎಸ್.ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 22 ಕೆ.ಜಿ.ಯೂರಿಯಾ ಮೇಲು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು. ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ಯೂರಿಯಾ ಬಳಕೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>