ಸೋಮವಾರ, 24 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricttumakuru
ADVERTISEMENT

ತುಮಕೂರು | ಟೊಮೆಟೊ ಕೆ.ಜಿ ₹60ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ; ಸೇಬು ಕೆ.ಜಿ ₹100ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ

ಸೇಬು ಕೆ.ಜಿ ₹100ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ; ಮೊಟ್ಟೆ ದುಬಾರಿ; ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು ಅಗ್ಗ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:52 IST
Last Updated : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:52 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ
ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ
ಟೊಮೆಟೊ
ಟೊಮೆಟೊ
tumakuruApplefruitsvegetableTomato

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT