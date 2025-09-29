ಸೋಮವಾರ, 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೈನವಿರೇಳಿಸಿದ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು: 256 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:48 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:48 IST
ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ದೃಶ್ಯ
ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಹಸ
ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು
KarnatakaDasaratumakur

