ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಉಡುಪಿ | ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ: ಎಲ್ಲೆಡೆ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ

ಹೂವು, ಪಟಾಕಿ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ಧ ಜನ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂದಣಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:50 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:50 IST
ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯಿತು
ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರು 
ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ  ಪರ್ಯಾಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠಾಧೀಶ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೀ  ಸುಶ್ರೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯಮದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡಿದರು 
