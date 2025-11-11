ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictudupi
ADVERTISEMENT

ಉಡುಪಿ | ಸಿಎಸ್‌ಪಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ: ಹಸುರಿನ ತಾಣ

ಮಲ್ಪೆಯ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪೊಲೀಸ್‌ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಗಿಡ ಮರಗಳು
ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:13 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:13 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಳನಳಿಸುವ ತೋಟ
ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಳನಳಿಸುವ ತೋಟ
ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡು
ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡು
ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದ ಹಸಿರಿನ ವಾತಾವರಣವು ತುಂಬಾ ಮುದ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಎಸ್‌ಪಿ ಚೇತನ್‌ ಮೊದಲಾದವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಉತ್ತಮ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ
ಜಿತೇಂದ್ರ ದಯಾಮ ಸಿಎಸ್‌ಪಿ ಪ್ರಭಾರ ಎಸ್‌ಪಿ
ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು
ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು
ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಇರಿಸಿರುವುದು
ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಇರಿಸಿರುವುದು
ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ
ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ
UdupiPoliceMalpe

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT