<p><strong>ಉಡುಪಿ:</strong> ಒಡಿಶಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೊದಲಾದೆಡೆ ಕಂಡು ಬರುವ ಲೆಸ್ಸರ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೋ ಪಕ್ಷಿಯು(ರಾಜ ಹಂಸ ) ಮಲ್ಪೆಯ ಫಿಶ್ಮಿಲ್ ಬಳಿಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಿನ ಕೊಳವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಉಡುಪಿಯ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕ ಮೋಹಿತ್ ಶೆಣೈ ಕೆ. ಅವರು ಮೊದಲು ಈ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲೆಮಿಂಗೋ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಂಪಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರಾದ ತೇಜಸ್ವಿ ಎಸ್. ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತಿತರರೂ ಈ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಲೆಸ್ಸರ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೋ ಪಕ್ಷಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಕ್ಕಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಬೇರೇನೋ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಮಣಿಪಾಲ ಬರ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಎಸ್. ಆಚಾರ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>