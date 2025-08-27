ಬುಧವಾರ, 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
udupi
ಕಾರ್ಕಳ | ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹತ್ಯೆ: ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು

ಕಾರ್ಕಳದ ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:07 IST
Last Updated : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:07 IST
ಕೊಲೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು
UdupiCrime

