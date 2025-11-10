ಸೋಮವಾರ, 10 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಉಡುಪಿ| ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಸಮಸ್ಯೆ: ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್‌

ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.
Published : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:43 IST
Last Updated : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:43 IST
ಉಡುಪಿಯ ಕಲ್ಸಂಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿರುವುದು
ಉಡುಪಿಯ ಕಲ್ಸಂಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿರುವುದು
ಮಣಿಪಾಲದ ಟೈಗರ್‌ ಸರ್ಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ದೀಪಗಳಿದ್ದರೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ

ಮಣಿಪಾಲದ ಟೈಗರ್‌ ಸರ್ಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ದೀಪಗಳಿದ್ದರೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ

–ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಉಮೇಶ್‌ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ

ಸಿಗ್ನಲ್‌ ದೀಪಗಳಿಲ್ಲದ ಉಡುಪಿಯ ಡಯಾನ ಸರ್ಕಲ್‌
ಸಿಗ್ನಲ್‌ ದೀಪಗಳಿಲ್ಲದ ಉಡುಪಿಯ ಡಯಾನ ಸರ್ಕಲ್‌
ಸದ್ಯ ಕಲ್ಸಂಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ದೀಪಗಳನ್ನು ಆಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು
ಮಹಾಂತೇಶ ಹಂಗರಗಿ ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ
ಸಿಗ್ನಲ್‌ ದೀಪಗಳನ್ನು ಕಲ್ಸಂಕ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ
ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ
