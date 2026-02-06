ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಉಡುಪಿ | ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗ: ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ತತ್ತರ

ಒಣಗಿ ಹೋಗಿತ್ತಿವೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಬಳ್ಳಿಗಳು: ಇಳುವರಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ
ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.
Published : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:09 IST
Last Updated : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:09 IST
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1 ಎಕರೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ 12 ಟನ್‌ವರೆಗೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಲ ಎಕರೆಗೆ 4ರಿಂದ 5 ಟನ್‌ ಅಷ್ಟೇ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದೆ
ಸುಧಾ ಬಳೆಗಾರ್ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗಾರ
