ಶನಿವಾರ, 22 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಭಟ್ಕಳ: ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಸಿಗದ ಉರುವಲು

ಖರೀದಿದಾರರ ಕೊರತೆ ನೆಪ: ಹಲವು ಉರುವಲು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಸ್ಥಗಿತ
ಮೋಹನ ನಾಯ್ಕ
Published : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:47 IST
Last Updated : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:47 IST
ಶಿರಾಲಿ ಡಿಪೊದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮರ ಕಟಾವು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಉರುವಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಮರ ಕಟಾವು ಕಾರ್ಯ ನಡೆದ ನಂತರ ಉರುವಲು ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು
ವಿಶ್ವನಾಥ ಆರ್‌ಎಫ್‌ಒ ಭಟ್ಕಳ
Uttarakannada

