ಗೋಕರ್ಣ | ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಪೋಟ, ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಸ್ಮ: ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಕೃತ್ಯ ಎಂದ ಮಾಲೀಕ

<p><strong>ಗೋಕರ್ಣ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿನ ಮುರಳೀಧರ ಕಾಮತ್ ಎಂಬವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಅಡುಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡು, ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ.</p><p>ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಜೀವಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಮುರಳೀಧರ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕುಡ್ಲೆ ಬೀಚ್ ಸಮೀಪದ ಚಿಕ್ಕ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯವರೆಲ್ಲಾ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಂದ್ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಸ್ಪೋಟವಾಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಾರೋ ಮಾಡಿರುವ ಕೃತ್ಯ' ಎಂದು ಮುರಳೀಧರ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಕುಮಟಾದಿಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಆಗಮಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಕರ್ಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ</p>