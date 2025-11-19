ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
uttara kannada
ಗೋಕರ್ಣ | ಮುಗಿದ ಭತ್ತ ಕಟಾವು: ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿ ಚುರುಕು

ರವಿ ಸೂರಿ
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:05 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:05 IST
ಗೋಕರ್ಣ ಸಮೀಪದ ಬಾವಿಕೊಡ್ಲದ ಬಳಿ ತರಕಾರಿ ರೈತರು ಮೂಲಂಗಿ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿರುವುದು.
ಗೊಕರ್ಣದ ಬಿಜ್ಜೂರಿನಲ್ಲಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗೆ ಚಪ್ಪರ ಮಾಡಿರುವುದು.

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನೂ ಸಹ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ ಟಿ.ಸಿ. ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ
Uttarakannada

