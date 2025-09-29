ಸೋಮವಾರ, 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹಳಿಯಾಳ | ದುರ್ಗಾದೌಡ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:16 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:16 IST
ದುರ್ಗಾದೌಡ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಳಿಯಾಳದ ಗುತ್ತಿಗೇರಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ ಶ್ರವಣಕುಮಾರ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ರೂಪಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು
UttarakannadaDurga Devi Festival

