ಕಾರವಾರ | ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳು; ಮೀನುಗಾರರ ಗೋಳು

ವಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೋಟ್ ಮುಳುಗಡೆ: ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:23 IST
Last Updated : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:23 IST
ಬೇಲೆಕೇರಿ ಮುದಗಾ ತದಡಿ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತಲು ₹12 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಿಆರ್‌ಝಡ್ ಅನುಮತಿಗೆ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ರವಿಂದ್ರ ತಳೇಕರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ
Karwarfisheries

