ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೈದಿಗಳ ಗಲಾಟೆ

<p><strong>ಕಾರವಾರ</strong>: ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಐವರು ಕೈದಿಗಳು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬ್ಯಾರಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಟಿ.ವಿ ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಮಂಗಳೂರು ಕಾರಾಗೃಹದಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾದ ಕೈದಿಗಳಾದ ಮಹಮ್ಮದ್ ನೌಶಾದ್, ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್, ಅಬ್ದುಲ ಕಬೀರ, ಜಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಎಂ.ಡಿ.ನೌಫಾಲ್ ಮಧ್ಯೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ. ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ದೀಪನ್ ಎಂ.ಎನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಪದೇ ಪದೇ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೋರಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>