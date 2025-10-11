ಶನಿವಾರ, 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
Karnataka Cabinet: ಸಚಿವ ಗಾದಿ ಏರಲು ಆರ್.ವಿ.ದೇಶಪಾಂಡೆ ಯತ್ನ?

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸಿಗದ ‘ಅಧಿಕಾರ’: ನಾಯಕತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:29 IST
Last Updated : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:29 IST
ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ
ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ
ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಮೂರನೆ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ.
–ಸಾಯಿ ಗಾಂವಕರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
CongressPoliticsuttar kannadaKarwarRV Deshpande

