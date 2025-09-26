ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಶಿರಸಿ: ಶಿಥಿಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗ ತೂಗು ಸೇತುವೆ

ನಿರ್ವಹಣೆ ನಡೆಸದ ಆರೋಪ: ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ನಿಂದ ಪತ್ರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:40 IST
Last Updated : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:40 IST
ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅನುದಾನ ಸಾಲದ ಕಾರಣ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಬೆಳಲೆ ಭೈರುಂಬೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ  
Uttarakannadasahasralinga

