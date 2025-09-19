ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮುಂಡಗೋಡ: 67 ಹಾವಿನ ಮರಿ ಆಹಾರ ಅರಸಲು ಬಿಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

70 ಕೆರೆ ಹಾವಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:17 IST
Last Updated : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:17 IST
ಕಾತೂರ ಅರಣ್ಯ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉರಗಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವನಪಾಲಕ ಮುತ್ತುರಾಜ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ವಿರೇಶ.ಬಿ. ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
