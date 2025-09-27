ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಗೋವಾ ದುಬಾರಿತನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವರ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದತ್ತ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸೆಳೆತ

ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬರ, ತಾಣಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆ
ಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:30 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:30 IST
ಪರಿಸರ ಪೂರಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸೌಕರ್ಯ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
-ಮಂಗಳಗೌರಿ ಭಟ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿ
