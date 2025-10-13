ಸೋಮವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayanagara
ADVERTISEMENT

ವಿಜಯನಗರ: ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿ

ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯರ ಮರುಸಮೀಕ್ಷೆ–ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:48 IST
Last Updated : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:48 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ದಾಖಲಾತಿಗಳ ವಿಳಂಬದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು
ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಖಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು
ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇಂದಿನ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ
ಪ್ರೊ.ಆರ್‌.ವಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ವಿವಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
vijayanagaraCaste Census

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT