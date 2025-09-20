ಶನಿವಾರ, 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹೊಸಪೇಟೆ | ಕ್ರೀಡಾಶಾಲೆ, 2 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ: ಶಾಸಕ ಗವಿಯಪ್ಪ ಭರವಸೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:25 IST
Last Updated : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:25 IST
ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು

ಸರ್ಕಾರ ಸವಲತ್ತು ನೀಡಬಹುದೇ ವಿನ್ಃ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರೇ ನೀಡಬೇಕು ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಚ್ಯುತಿಯಾಗದಿರಲಿ
ಎಚ್.ಆರ್.ಗವಿಯಪ್ಪ ಶಾಸಕ
