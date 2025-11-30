ಭಾನುವಾರ, 30 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayanagara
ADVERTISEMENT

ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ಈಜಲು ತೆರಳಿದ್ದ ಬಾಲಕ ಸಾವು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:55 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:55 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ವಿಜಯನಗರ: ಅಪರೂಪದ ನಿಶಾಚರ ಪಕ್ಷಿ 'ನೈಟ್‌ಜಾರ್' ದರೋಜಿ ಬಳಿ ಗೋಚರ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿಜಯನಗರ: ಅಪರೂಪದ ನಿಶಾಚರ ಪಕ್ಷಿ 'ನೈಟ್‌ಜಾರ್' ದರೋಜಿ ಬಳಿ ಗೋಚರ
ವಿಜಯನಗರ: ಅಪರೂಪದ ನಿಶಾಚರ ಪಕ್ಷಿ 'ನೈಟ್‌ಜಾರ್' ದರೋಜಿ ಬಳಿ ಗೋಚರ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ವಿಜಯನಗರ: ಹಾಡಹಗಲೇ ಮನೆ ಬೀಗ ಮುರಿದು ₹10 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಕಳ್ಳತನ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿಜಯನಗರ: ಹಾಡಹಗಲೇ ಮನೆ ಬೀಗ ಮುರಿದು ₹10 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಕಳ್ಳತನ
ವಿಜಯನಗರ: ಹಾಡಹಗಲೇ ಮನೆ ಬೀಗ ಮುರಿದು ₹10 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಕಳ್ಳತನ
vijayanagaraDeathSwimming

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT