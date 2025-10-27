ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura
ADVERTISEMENT

ಹಳಿಯಾಳ | ಶೀಘ್ರವೇ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ: ಆರ್‌.ವಿ. ದೇಶಪಾಂಡೆ 

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:45 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:45 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Uttara KannadaRV Deshpande
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT