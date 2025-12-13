ಶನಿವಾರ, 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸೋನಿಯಾನಗರ: ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ತಂದ ’ಗೋಲ್ಡನ್ ಸೀತಾಫಲ‘

ಕೆ.ಎಸ್.ಈಸರಗೊಂಡ
Published : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:12 IST
Last Updated : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:12 IST
ಹೊರ್ತಿಯ ಸೋನಿಯಾ ನಗರದ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕ ರೈತ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಸಿದರಾಯ ಲೋಣಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ವಿಠೋಬಾ ಲೋಣಿ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸೀತಾಫಲ
ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಕಾರಣ ಈ ವರ್ಷ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸೀತಾಫಲ ಬೆಳೆಯಿಂದ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾನಿಯಾದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಪರಿಹಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ
ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಸಿದರಾಯ ಲೋಣಿ ರೈತ 
