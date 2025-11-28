ಕನ್ನಡ ಅವನತಿ ತಡೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ಅಗತ್ಯ: ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಪೂಜಾರಿಗಳು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರರು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ದೇವರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡರುಡಾ.ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ಪ್ರತಿದಿನ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಎರಡು ತಾಸು ಓದಬೇಕು–ಡಾ.ಎಚ್.ಆರ್.ಸ್ವಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೇಗಿಲಯೋಗಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು
