ಬುಧವಾರ, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಯುಕೆಪಿ ಒಪ್ಪಿತ ಪರಿಹಾರ; ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯ: ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:33 IST
Last Updated : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:33 IST
ನಂದಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಅಸ್ಮಿತೆಯಾಗಿದ್ದು ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಉಳಿವಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಉಳಿಸೋಣ.
– ಎಂ. ಬಿ. ಪಾಟೀಲ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ 
MB Patil

